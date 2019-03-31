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Türkiye'nin en erken biten seçimi

Batman’a bağlı Yolveren köyünde kurulan seçim sandığında oy verme işlemi tamamlandı.

Batman'a bağlı Yolveren köyünde kurulan seçim sandığında oy verme işlemi tamamlandı.


Türkiye'nin en erken biten seçimi Batman'da yapıldı. Batman merkeze bağlı Yolveren köyünde seçmen kütüğüne kayıtlı toplam 23 seçmen bulunuyor. Ezidi vatandaşların ağırlıkta ikamet ettiği Yolveren köyündeki seçmenlerin çoğu Avrupa'nın farklı şehirlerinde yaşıyor. Yolveren köyü muhtarı ve muhtar adayı olan Mehmet Avcu, evinde kurulan sandıkta oyunu kullandı.



23 seçmenli köyde oy kullanma bitti


Yolveren köyünde kurulan seçim sandığı başkanı Abdullah Memiş, “Yolveren köyündeyiz 23 seçmen bulunmaktadır. Sabah saat 06.00 itibariyle köye gelip köy muhtarı Mehmet Avcu evinde seçim sandığımızı ve kabinimizi kurduk. Seçmenlerimizin gelmelerini bekliyoruz. Köy muhtarı Mehmet Avcu oyunu kullandı. Bizde saat 16.00'yı bekleyeceğiz. 16.00 itibariyle sayım tutanaklarımızı tutuktan sonra il seçim kuruluna teslim edeceğiz. Köyde 23 seçmen olup ve 2 kişi sandık görevlisi olarak toplamında 25 seçmen oy kullanacak. Seçim çok sakin geçiyor” dedi.


Köy Muhtarı Mehmet Avcu ise “Bugün seçim günü hayırlısıyla seçimi kazasız belasız atlatacağız. Oyumu kulandım seçimin huzur içinde geçmesini istiyorum” diye konuştu.

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