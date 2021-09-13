Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen 45 öğrenci, Hasankeyf'le bütünleşti

Türkiye'nin farklı kentlerinden Batman'a gelen 45 öğrenci, Bilinçli Çocuklar Güzel Yarınlar Projesi kapsamında Hasankeyf ilçesi ile Batı Raman petrol sahasını gezdi.

Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) çerçevesinde Bilinçli Çocuklar Güzel Yarınlar Projesi kapsamında Hasankeyf ilçesi ile Batı Raman petrol sahasına gezi düzenlendi. Geziye Türkiye'nin farklı kentlerinden toplam 45 çocuk katıldı.

Etkinliğe Osmaniye'den katılan Fatoş Kaytan, bölgeye gelmeyi planlamadıklarını belirterek, "Küçük gelişmemiş bir şehir sanıyorduk ama geldik, gördük, çok güzel bir şehirle karşılaştık. Şehri çok sevdik, tarihi yerleri gezdik, gördük ve beğendik. Bizleri çok iyi ağırladılar. Malabadi Köprüsü ve son olarak tarihi Hasankeyf ziyaret ettik. Tarih Hasankeyf'te tekne turları yaparak eğlendik" dedi.

"Batman bizi çok güzel bir şekilde karşıladılar"

Geziye Kayseri'den katılan öğrenci Yaren Pak ise "Gezi için Batman'a geldik. Batman çok güzel bir yer, güzel bir şekilde karşılandık. Malabadi Köprüsüne gittik ilk defa öyle bir tarihi köprüyü gördüm ve çok heyecanlandım. Çok sevdim tarihi ile kültürü çok güzel Batmanlılar çok misafirperverler. Bugün de tarihi Hasankeyf'e geldik gezdikten sonra hemen ardından tekne turuna çıktık. Tekne turu da çok güzeldi ilk defa böyle deneyim yaşadım. Batman'da bizi çok güzel bir şekilde karşıladılar çok misafirperverler. O yüzden çok mutlu oldum. İlk defa Batman'a geliyorum. Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederim" diye konuştu.