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Uçak arızalanınca sefer iptal edildi

Batman-İstanbul seferini yapmaya hazırlanan uçak pistte arızalanınca sefer iptal edildi.


Batman-İstanbul seferine hazırlanan yolcu uçağı 15.15'te havaalanı pistine kadar çıktı. Havalanmaya hazırlanan uçaktaki görevliler, uçakta arıza olduğunu fark etti. Uçağın arızalanması sonucu bir süre içeride bekleyen yolcular, arıza giderilemeyince uçaktan indi.


Arızanın giderilememesi nedeni ile safer iptal edilirken, yolcuların bazılarının havaalanında beklediği, bazılarının da havaalanından ayrıldığı öğrenildi.

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