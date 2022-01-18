Ücretli öğretmen okuluna enerji katıyor

Batman'ın Gercüş ilçesinde 2 yıldır ücretli öğretmen olarak görev yapan Abdulkadir Yıldırım ve köy okulu müdürü Zeki aslan ile birlikte merkeze 42 kilometre uzaklıktaki görev yaptıkları köy okulunu boyayarak okulun çehresini değiştirdi.

Okul müdürü Zeki Aslan, ücretli öğretmen Abdulkadir Yıldırım, servis şoförü Zübeyir şimşek ve okul çalışanı Mehmet Emin Koçhan ile birlikte ellerine fırça alıp, okul duvarlarını boyadı. Okul duvarlarının yanı sıra, okul tabelasını takarak okulu güzelleştirdiler. Boş derslerini ve okuldan arta kalan zamanlarında boya badana ve çevre düzenlemesine harcayan azimli öğretmen Yıldırım, sınıfını da ileri seviyeye çıkarmayı ihmal etmiyor. 2 yıldır aynı sınıfı okutan Abdulkadir Yıldırım, sınıfında okuma yazma problemi sıfıra inmiş okulun en beğenilen sınıfı olarak kabul edilmiştir.

Okullarının güzelleştiğini gören bazı öğrenciler ise çok mutlu olduklarını, emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini dile getirdiler.