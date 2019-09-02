İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uçuruma yuvarlanan araçtan atlayarak kurtuldu

Batman’ın Sason ilçesinde bulunan 3 bin rakımlı Mereto dağının zirvesine doğru ilerleyen minibüs uçuruma yuvarlandı.

Batman'ın Sason ilçesinde bulunan 3 bin rakımlı Mereto dağının zirvesine doğru ilerleyen minibüs uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü, araçtan atlayarak kurtuldu.


Olay, sabah saatlerinde Merto dağı eteklerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bülent Baran idaresindeki 34 GD 1431 plakalı minibüs, Mereto dağında bulunan yayladaki vatandaşları köye taşımak için Örenağıl köyünden hareket etti. Mereto dağının zirvesine yakın bir rampadan geriye doğru kaymaya başlayan araç, yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Şoför araçtan atlayarak kurtulurken, minibüs yaklaşık 800 metre yuvarlandıktan sonra durdu.


Bülent Baran, aracını yeni aldığını ve taksitlerinin bitmediğini söyledi. Aracının tek geçim kaynağı olduğunu kaydeden Baran, yetkililerden kendisine yardım edilmesini istedi.


Kaza sonrası araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.