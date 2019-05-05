Uluslararası yolda 3'üncü kez obruk oluştu

Edinilen bilgilere göre uluslararası yol olan Batman-Kozluk karayolunda 6 Nisan Cumartesi günü obruk oluşmuş ve karayolları ekipleri tarafından yaklaşık 15 kamyon dolgu malzemesi ile obruk kapatılmıştı. Dolgu malzemesi ile doldurulan obruk 10 Nisan Çarşamba günü yeniden açıldı ve karayolları ekipleri tarafından yeniden çalışma yapılarak açılan obruk dolgu malzemesi ile doldurulup kapatıldı.

Daha önce 6 Nisan ve 10 Nisan'da açıldıktan sonra kapatılan obruk, yeniden açıldı. Karayolları 97. Şube Şefliği ekipleri tarafından alınan güvenlik önlemleri sonrası iki kez açılan ve dolgu malzemesi ile kapatılan obruk 3'üncü kez kapatıldı.