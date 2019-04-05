Üniversite öğrencilerinden anlamlı destek

Batman Üniversitesi öğrencileri ‘Gönül Bağı Projesi' kapsamında, Hasankeyf'te Üçyol İlkokulu'ndaki öğrencilere gıda ve giyim yardımında bulundu.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Batman Kız Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri, kendi imkanlarıyla topladıkları gıda ve giyimleri ilkokul öğrencilerine ulaştırdı. Hasankeyf'teki Üçyol İlkokulu'na giden üniversite öğrencileri, topladıkları ürünleri ihtiyaç sahibi ilkokul öğrencilerine dağıttı. Hediyelerini alan öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okundu.

Hediyesini alan öğrencilerden Yahya Ay, hediyeleri beğendiğini ve çok güzel olduğunu söyledi. Yağmur Kaya isimli öğrenci ise yaptıkları çalışma nedeniyle ağabey ve ablalarına teşekkür ettiklerini dile getirdi.

Üniversite öğrencilerinden olan Aleyna Zümrüt Yaprak da, böyle bir projede yer aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Yaprak, “Biz, Batman KYK Kız Yurdu tarafından düzenlenen Gönül Bağı Projesi desteği ile köydeki genç fidanlarımıza kendi çapımızda topladığımız yardımlarımızla, ayakkabılarımızla o güzel gözlerine bir ışıltı olduk. Ne mutlu bize ki böyle güzel bir projede yer aldık. KYK kız yurduna ve gönül bağı projesine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“Yardımları kendi şehirlerimizden topladık”

Batman Üniversitesi öğrencisi Büşra Köşger ise projeyi uzun zamandır yürüttüklerini söyledi. Köşger, “Biz, Batman KYK Kız Yurdu öğrencileriyiz. Uzun zamandır yürüttüğümüz bir proje. Kendi şehirlerimizden topladık. Kendi aramızda arkadaşlarımızdan yardımlar topladık ve hocalarımızın öncülüğünde Üçyol İlkokulu'na gedik. Çok güzel bir duygu, çocukların bir tebessümüne önayak olmak. Bize destek olduğu için KYK Batman Yurdu'na teşekkür ediyoruz önayak oldukları için. Çocuklara gıda ve giyim yardımında elimizden geldiğince yardımcı olamaya çalıştık” diye konuştu.