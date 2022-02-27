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Uykuya dalan arkadaşının telefonunu çalan hırsız kameraya yakalandı

Batman’da arkadaşıyla kafeye giden bir kişi, arkadaşının uykuya dalmasını fırsat bilerek masadaki telefonunu çaldı.

Batman'da arkadaşıyla kafeye giden bir kişi, arkadaşının uykuya dalmasını fırsat bilerek masadaki telefonunu çaldı. Yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kamarasına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, Batman'da arkadaşıyla kafeye giden bir kişi, arkadaşının uykuya dalmasını fırsat bilerek


masa üzerindeki telefonunu çaldı. Şüpheli, telefonu çaldıktan sonra olay yerinden hızla kaçtı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamarasına yansıdı.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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