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Uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Batman’da polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 4 kilo 537 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı.

Batman'da polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 4 kilo 537 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı.


Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu satıcılarına yönelik iki operasyon düzenledi. Operasyonlarda 4 kilo 537 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Batman Emniyet Müdürlüğünün kent genelinde toplum sağlığını tehdit eden ve gençleri hedef alan uyuşturucu madde ticareti yaparak geçimini sağlayan zehir tacirlerine yönelik olarak çalışmaların devam ettiği belirtildi. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada “Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebeple olursa olsun iştirak eden şüpheliler ile emniyet müdürlüğümüz tarafından durmadan, duraksamadan en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir” denildi.

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