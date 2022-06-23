Uzmanından kritik "sıcak hava" uyarısı

00 saatleri arasında dışarıya çıkmamaları tavsiyesinde bulundu.

Batman'da hava sıcaklıklarının artmasına bağlı olarak ihtiyaçlarını karşılamak için dışarıya çıkan vatandaşlar, gölgelik alanlarda güneşten korunmaya çalıştı. Kimisi gölgelik alandaki banklarda oturup dinlenirken, kimisi de başına soğuk su döküp serinledi. Çocuklar ise süs havuzlarında serinlemeye çalıştı. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte özellikle kronik hastalar ve yaşlılar için sıkıntılı günlerin de başladığını belirten Dahiliye Uzmanı Dr. Mustafa Güneş, Batman'da 40 dereceyi bulan sıcakların bir sürü riski de beraberinde getirdiğini söyledi. Sıvı elektrolit kaybının günde en az 2,5 litre su, tuzlu ayran veyahut maden suyu içerek yerine koyulabileceğine değinen Dr. Güneş, “Güneş çarpması gibi ölüme kadar götürebilen tabloda meydana gelebilecek ateş, terleme, bulantı, baş ağrısı, halsizlik, yorgunluk, çarpıntı gibi belirtiler meydana geldiği takdirde mutlaka hastaneye gitmeleri gerekiyor. Risk grubunda bulunan 5 yaş altı çocuklar, yaşlılar, gebeler, emzirenler, şeker, tansiyon yüksekliği, kalp hastalığı ve akciğer hastalığı olan kişilerde değerlerin yükselmesi gibi tablolar ortaya çıkabilir. Sıcak havalarda sıvı kayıplarıyla birlikte vücut direncinde düşüşler yaşanır. Özellikle kronik rahatsızlığı olanların belirlenen saatler arasında dışarıya çıkmamaları gerekiyor” dedi.

"10.00-00 saatleri arasında dışarıya çıkılmamalı"

Özellikle hava sıcaklığının en yüksek olduğu 10-00-00 saatleri arasında güneş altında dolaşılmaması, gölgede ve serin yerlerde durulması gerektiği konusunda uyarıda bulunan Dr. Güneş, “Dışarı çıkacakları dönemlerde muhakkak şapka, güneş gözlüğü, güneş kremi kullanmaları ve güneşte terlerken terlemeyi rahatça emecek açık renkli elbiseler giymelerini ve yürüyüşleri varsa özellikle akşam vakitlerinde yürümelerini veya yürüyüşlerini sabahın erken vakitlerine almalarını öneriyorum” diye konuştu.

Gıda tüketimine ve sıvı alımına dikkat

Gıda tüketimi ve sıvı alımının da büyük öneme sahip olduğunu belirten Dr. Güneş, “Yağlı, kızartma yiyeceklerden özellikle uzak durmalarını, olabildiğince haşlama tarzı sebzeli yemekler yemelerini öneriyorum. Bununla birlikte risk grubundaki hastaların özellikle gün içerisinde 23-24 derece sıcaklıkta yani nem oranı yüzde 30, yüzde 50 oranında bir klima tercih etmelerini öneriyorum. Bununla birlikte özellikle bazı vatandaşlarımız gün içerisinde arabalarının kapılarını kapatıp çıkıyorlar. Özellikle hayvanlar, küçük çocuklar, engellilerde güneşe maruziyet daha rahat olabildiği ve daha çok etkilendiği için dikkat etmelerini öneriyorum” şeklinde konuştu.