Uzmanından mide botoksu uyarısı

Evren Kanat, mide botoksu yapacak kişilerin iradeli ve istekli olmaları gerektiğini, operasyonda üç temel unsurun olduğunu ifade ederek, doğru malzeme kullanılması, yapılan işlemlerin kas dokusuna iyi enjekte edilmesi ve hastalarda uygun dozda kullanılmasının önemli olduğunu söyledi.

Batman'da hizmet veren Evren Kanat, mide botoksu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dr. Kanat, mide botoksundaki temel noktanın hastaların kilo vermesinde yardımcı olması olduğunu belirterek, "Mide botoksunda temel nokta hastanın iradeli ve tam istekli olması gerekiyor. Çünkü bu tek seferli, kısa süreli durum değil. Ortalama bir hastada mide botoksu 3 ila 6 ayda etkisini gösterebilmektedir. Mide botoksunda üç temel unsurumuz var; doğru malzeme kullanılması gerekmektedir. Yapılan işlemler kas dokusuna iyi enjekte edilmesi gerekiyor ve hastalarda uygun dozda kullanılması lazım. Batman'da genelde tek flakman kullanılıyor ama biz daha çok hastanın kilosuna göre yapıyoruz. Minimum 2 flakman 200 ünite dediğimiz şekilde olması lazım. Bazı hastalarda 3-4 flakom kullanabiliriz, bazen ara doz bile yapabiliriz. Diğer önemli nokta ise hastanın midesine uygun sayıda enjeksiyon yapılması lazım. Ortalama 20, bazen 40 enjeksiyon noktası dediğimiz uygulamalar yapabiliyoruz. Tabii onu da hastaya göre seçiyoruz. Mide botoksu işleminde çok sıkıntı genelde yaşamaz hastalar. İşlem ortalama 30 dakikalık bir süreçtir, anestezi eşliğinde bu operasyonu yapıyoruz. Hastalar işlem sonrası uyanıp evine gidebilir, günlük hayatına devam edebilir, herhangi bir sıkıntı yaşamazlar" dedi.

"Amacımız botoksta hastanın yaşam tarzını değiştirmek"

Amaçlarının botoksta hastanın yaşam tarzını değiştirmek olduğunu kaydeden Dr. Kanat, "Mide botoksundaki etki genellikle 3-5, bazen 7. günde görülür. Ortalama 5 günlük bir bekleme süresi gerekiyor. Bu süre zarfında hastalarda önemli olan beslenme ilk 4-5 günde sıvı ağırlıklı gıdayla devam ediyoruz, daha sonraki aşamalarda diyetisyen eşliğinde diyetini kademe kademe arttırabilmekteyiz. Burada 3 kişi işin içindedir, hastanın kendisi, gastroenteroloji doktoru ve diyetisyen çok önemlidir. 3 kişiyle beraber yola çıkılır, yine temel nokta hastanın kendisidir. Diyetine riayet etmesi, egzersizle kilo vermeye devam etmesi lazım. Buradaki amacımız botoksta hastanın yaşam tarzını değiştirmek istediğinde yardımcı olmaktır. Hastanın buna uzun süre devam etmesi lazım. 3-6 ay değil, doğru bir beslenme bilincine sahip olması lazım, uygun zamanlarda egzersiz yapması gerekiyor. 3 kişiyle yola çıkarız ama daha sonra hasta tek başına kalır ama doğru beslenme ve doğru egzersizle beraber istediği kiloda sürekli kalır. Botoks bir vesiledir, mide balonu gibi o da bir vesiledir, hastaya bir umuttur. Hasta için ateşleyici bir nitelik taşımaktadır. Hastalar iradeleri olduktan sonra ve doğru malzeme ile doğru dozda, doğru enjeksiyonla yapıldığı zaman uygun bir diyetisyenle beraber hasta istediği kiloya ulaşabilmektedir ve mutlu bir hayat sürdürebilmektedir" diye konuştu.

"18 yaşından sonra mide botoksu olunabilir"

Mide botoksunun 18 yaş üstü hastalara yapılabildiğini belirten Kanat, "Özellikle diyabetik hastalarımıza da kilo vermek isteyen, tansiyon hastası, kalp hastasına da uygulanabilir, faydası da olur. Kiloda da badymax endeksi dediğimiz bir hesaplama var. Hastalarda ideal ortalama 18-25 arası ideal sınırdı, bizde 25-30 badymax endeksine sahip olan kişiler daha çok fayda görüyor. 30-35 badymax endeksi olan kişilerde fayda görebilir ama onlarda biraz daha zordur. Daha uzun vadelidir, doz miktarı artar, enjeksiyon sayısı artar. Genelde bu hasta grubunun ek hastalığı da mevcuttur. Daha fazla irade göstermesi lazım beslenmesine, diyetine, sporuna daha çok önem vermesi lazım. Ek hastalık, kronik hastalık grubu birazcık daha zordur hastalar için. Çünkü işin içine çok daha ilaç girer, yapılan enjeksiyon sayısı ne kadar fazla bile olsa etkinlik artabilmektedir" şeklinde konuştu.