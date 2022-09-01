Vali Canalp, Batman Teknokent binasını ziyaret etti

Gerçekleştirilen ziyarette Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Vali Canalp'e Batman Teknokent'te yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Beş bin metre kare kapalı alan olmak üzere yaklaşık 37 dönüm üzerine kurulan ve yönetim katı dışında 36 ofis, 6 laboratuvar ve 3 atölye bulunan Teknokent binasında incelemelerde bulunan Vali Canalp, daha fazla proje çalışmasının yapılabilmesi için çalışma odalarının sayısının artırılması talimatını verdi. Batman Teknokent'in tam teşekküllü şekilde faaliyete geçmesinin ardından bölgeye önemli katkılar sağlayacağını belirten Vali Canalp, Batman ve bölge gençlerinin fikirlerini projeye dönüştürebilmeleri için önemli bir bilim merkezi haline geleceğini söyledi.

Batman Teknokent'te üniversitenin akademik personelinin danışmanlığında yapılacak projelerin hem bölgenin hem de Türkiye'nin ARGE potansiyeline önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirten Rektör Demir, Batman Üniversitesi'ndeki akademik personelin bilimsel çalışmalarını ticarileştirebilmelerine de fırsat sunacağını dile getirdi. Teknokent sayesinde Batman Üniversitesi'nin şehirle olan bağlarının da güçleneceğinin altını çizen Rektör Demir, Teknokentin, üniversite-sanayi iş birliğini sağlamaya, Türkiye için sürdürülebilir kalkınmanın unsurlarından birisi olmaya yönelik de bir girişim olduğunu vurguladı.