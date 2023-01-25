Vali Canalp, "Batman'ın kalkınması için üretim ekonomisi şart"

Vali Canalp'ı Batman Basın Konseyi Başkanı Ercan Arslan ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Batman ve Batman basının sorunlarının konuşulduğu ziyarette Vali Canalp önemli açıklamalarda bulundu. Ziyarette Başkan Arslan ve gazetecilerin Batman'ın tüm basın derneklerinin birlikte kullanabileceği bir 'Basın Evi' ihtiyacı olduğunu belirtmeleri üzerine açıklama yapan Vali Canalp, “Basın Evi için bir alan varsa, belki belediye basını ile beraber müşterek kullanabiliriz. Kentin içerisinde bir-iki katlı bir yer de olabilir veya müşterek kullanılan bir salon olabilir. Orada haber merkezi gibi bir yer olur ve haberler müşterek olarak yapabilir. Bir iş merkezinde ya da yeni yapılacak bir yerde, şöyle merkezi konumdaki bir yerin bir katını basın merkezi olarak kullanabiliriz” şeklinde konuştu.

“Batman'ın geleceği turizmde değil"

Batman'ın geleceğinin üretim ekonomisinde olduğuna dikkat çeken Vali Canalp, “Her zaman söylüyorum, bir daha söyleyeyim; Batman'ın geleceği nerede? Turizmde değil, petrolde de değil. Batman'ın nüfusu 100 bin iken TPA0 petrolü Batman'a gayet de güzel, refah ve müreffeh bir hayat yaşattı. Güçlü, dinamik bir ekonomisi oldu. Ama nüfus 100 binden 450 bine gelince işin tadı kaçtı. 450 bin nüfus için petrol yetmiyor, turizm yetmiyor, tarım yetmiyor” diye konuştu.

“Tekstilin de içinde olduğu üretim ekonomisi şart"

Batman ekonomisinin kalkınması, istihdamın artması ve işsizliğin aşağıya çekilmesi için üretim ekonomisinin şart olduğunu kaydeden Vali Canalp, “Beş Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için bismillah deyip çıktık yola. İnşallah Şubat'ın 9'unda Bakanlıktan yer tespit komisyonu geliyor. Bizim mevcut OSB'miz 3 bin dönüm. Ama şu anda beş OSB için baktığımız toplam alan ise 18 bin dönüm. Yani var olan 1 ise OSB, 6 daha yanına ekleyecek şekilde yeni bir hamleye giriştik. Bunun içerisinde, bizim Samanyolu köyünün yanında kuracağımız tekstil kent var. Ama çayın kenarına kuracağımız OSB'ler de var. Oraya çayın kenarına sebzeleri yapmamız ve çayı o kanalın ortasına almamız lazım ki, ondan sonra kenardaki alanı eski sel yatağı halinden kurtarmamız lazım. Onlar hariç şu andaki 3 bin dönüme ilave olarak 18 bin dönüm olacak. Bu yatırımlar Batman'a gerçekten canlı, üretken ve diri bir ekonomi sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Şu anda OSB için tüm parsellerin dolu olduğunu ve yatırım yapmak için insanların yer aradığına dikkat çeken Vali Canalp, “Samanyolu'nda kuracağımız, sıfır atıklı tekstil kent olacak. Yani içerisinde kumaş yıkama ve boya atığı olmayacak şekilde bir tekstil kent kuracağız. Bir tanesi de Gıda İhtisas OSB olacak. Bakın bölgede hayvancılık OSB yapıyoruz. Seralarda her şeyi üretiyoruz diyorlar ancak sonra bizim ürünler kamyonlara yüklenip bir kısmı Çukurova'ya, bir kısmı Sakarya'ya veya Kocaeli'ye gönderiliyor ve orada nihai ürün haline getiriliyor. Benim 1 liraya sattığım ürün, buraya 4,5 liraya geliyor, sonra biz satın alıyoruz. Bizim, burada 1 liralık ürünü 4,5 liraya getirip başka yerlere satmamız gerekir. Katma değer bizde kalması lazım. Ama biz ne yapıyoruz? Bunu yapamıyoruz. Çünkü Gıda İhtisas Organize Sanayimiz yok. Kuracağımız beş OSB'den biri de Gıda İhtisas OSB olacak. Hem hayvansal ürünleri hem de süt ve süt ürünleri ve aynı zamanda tarımsal ürünlerini işletecek bir gıda ihtisas OSB'miz lazım bize” şeklinde konuştu.

Pazar günü Batman'da yapılan mitinge değinen Vali Canalp, “Pazar günü yapılan miting çok güzel oldu. Batman bütün Türkiye'ye hatta dünyaya örnek oldu. Bu hepimizi ilgilendiriyor çünkü inancımıza, dinimize yönelik bir saldırı var. Bu eyleme karşı Batman örnek oldu, tüm dünya gündemine geldi” dedi.

“210 köyümüzü gezdik"

Yapmış olduğu köy ziyaretleriyle ilgili konuşan Vali Canalp, “Köy ziyaretlerimiz çok iyi geçiyor. Şu ana kadar 210 tane köyümüzü gezdik. Edirne'ye gittiğimde 3,5 ayda 253 köy ziyaretini bitirmiştim. Buraya geldik, 8,5 ay oldu hala bitiremedim. Daha ziyaret edeceğimiz 81 köy var” diye konuştu.

Valilik olarak Batman Petrolspor'a destek vermeye devam edeceklerini ifade eden Vali Canalp, “Tamam ben Petrolspor'a destek olmaya devam ederim, sonuna kadar da olurum, bırakmam. Şu anda kaynak bulmaya çalışıyoruz, destek olmaya çalışıyoruz. Ama esnaf da, herkes destek olsun. Bakın OSB diyoruz; Eğer 3 bin dönüm değil de, 25 bin dönüm OSB'miz olsaydı ne olurdu biliyor musunuz? Yani alan bu kadar geniş olunca, verimlilik de buna göre yüksek olur. 1 ise, 100 oluyor. Yani dönüp dolaşıyor üreten ekonomiye geliyor” şeklinde konuştu.