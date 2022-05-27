Vali Canalp, Yücebağ kırsalında vatandaşlarla bir araya geldi

Sason ilçesine Bağlı Yücabağ beldesinde Sason Kaymakam Murat Mete, Sason Belediye Başkanı Mehmet Şafi Yavuz, Yücebağ Belde Belediye Başkanı Abdullah Bil ve çok sayıda muhtar ile vatandaş tarafından karşılanan Vali Canalp, ilk olarak belediye binasında başkan Abdullah Bil'den yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından Yücebağ Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret eden Vali Canalp, görevli askerlerle bir süre sohbet ederek yürütülen güvenlik görevleri hakkında bilgi aldı. Daha sonra vatandaşların sorunlarını dinleyen Vali Canalp, beldeye bağlı Koçkaya köyünde yaptığı incelemelerin ardından ilçeden ayrıldı.