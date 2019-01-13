Vali Deniz Kozluk'ta Karakollarda İncelemelerde Bulundu

Kozluk ilçesi Ünsaldı Jandarma Karakolunu ziyaret eden Vali Şahin, karakolda incelemelerde bulunarak, yetkililerden yürütülen asayiş faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Vatani görevini yapan askerlerle bir araya gelen Vali Şahin, askerlerle bir süre sohbet etti. Daha sonra Tuzlagözü Jandarma Karakoluna geçen Vali Şahin, karakolda incelemelerde bulunarak, vatani görevini yapan askerlerle bir araya gelerek, bir süre sohbet etti. Zorlu kış koşullarında Kozluk ilçesi Gömüşörgü Jandarma Karakolunda görev yapan askerlere moral ziyaretinde bulunan Vali Şahin, karakolda incelemelerde bulunarak, yürütülen güvenlik faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Karakolda görev yapan askerlerle bir araya gelerek bir süre sohbet eden Vali Şahin, zorlu kış şartlarına rağmen görevlerini aksatmadan yürütmüş oldukları çalışmalardan dolayı askerlere teşekkür etti. Karakol ziyaretleri kapsamında konuşan Vali Şahin, "Bu gün yaklaşık bin 300 rakımda olan Kozluk ilçesine bağlı Gömüşörgü Jandarma Karakolundayız. Burada görev yapan Mehmetçiğimizle bir araya geldik. Vatan evlatları vatanın her noktasında olduğu gibi burada da Türk bayrağını dalgalandırıyorlar ve nöbet tutuyorlar. Biz de onlara moral vermek için buradayız. Ayrıca komutanlarımızla asayiş hizmetlerini değerlendirdik. Burada görev yapan tüm askerlerimizi kutluyorum. Güzel hizmetlerinin devamını diliyorum" dedi.

Karakol ziyaretleri sırasında Vali Şahin'e; Kozluk Kaymakamı Osman Bilici ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Bakçepınar eşlik etti.