Vali Hulusi Şahin, Batman Kitap Fuarının açılışını yaptı

Batman Kitap Fuarının açılışını Vali Hulusi Şahin yaptı. Valilik binası önünde gerçekleştirilen açılışta Vali Şahin'in kurdeleyi kesmesi ile binlerce kitap ve yazar kitapseverlerle buluştu.

4. Batman Kitap Fuarının açılışını yapan Vali Hulusi Şahin, açılıştan sonra tek tek stantları dolaşarak yazar ve şairlerin kitaplarının yer aldığı ahşap bölmelerdeki kitapları inceleyip, bol bol sohbet etti. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Vali Şahin, kitap fuarının Batman'a yakıştığını belirtip, fuarların Batman'a marka değeri kazandırdığını kaydetti. Vali Şahin, “Kitap fuarları Batman'a yakıştı. Maalesef geçen yıl ara vermek zorunda kaldık. Ama bu yıl tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kitap fuarı Batman'a bir marka değeri oluşturdu. Umuyorum ki 4. Kitap Fuarı da bu Batman kitap fuarları markasına katkı sağlayacaktır. En büyük hedefimiz genç bir nüfus olan Batman'ı kitapla buluşmasını olabildiğince daha fazla sağlayabilmek. Ben Batman'da göreve başladığımda Batman Türkiye'nin nüfus olarak 36'ncı iliydi. Şuanda 34'üncü ili. Türkiye'de en hızlı nüfus artışı gösteren 4. il. Genç nüfusta ise biz 7'nci sıradayız. Çok genç, çok dinamik bir nüfusumuz var. Bu nüfusu iyi yetiştirip iş hayatına, eğitim hayatına kazandırmak bizim öncelikli görevimiz. Kitap fuarları da buna katkı sağlayacak çok önemli organizasyonlar. Burada sadece yayınevleri ile kitapseverleri buluşturmuyoruz. Burada aynı zamanda yazarlarımızla yazar adaylarımızı buluşturuyoruz. Yazar- okul atölyeleri çalışmaları yapıyoruz. Okullarımıza yazarlarımız gidiyor ve orada atölye faaliyetleri yapıyorlar. Bunun dışında çok önemli, Türkiye'nin isim yapmış çok değerli yazarları, şairleri, düşünürleri Batman'ı bu vesileyle ziyaret ediyor ve konferanslar, paneller gibi etkinliklerin kitap fuarları günleri içerisinde gerçekleştiriyorlar. Ayrıca yine Türkiye'de bilinen tanınan çok önemli isimler bu ziyaretleriyle Batman'ın tanıtımına da katkı sağlıyorlar. Covid-19 tedbirlerine uyarak bu etkinliği yapıyoruz. Bu yüzden aşılarını tamamlayan arkadaşlarımızı ancak davet edebiliyoruz. Aşı konusunda da bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bu arada çeşitli konserleri de kitap fuarı dönemine denk getirdik. Böylece akşamları da bir taraftan kitapseverlerimiz, gençlerimiz için eğlenceli, hareketli bir hale getirmeye çalışıyoruz. 180 öğrencimiz var. Bu 180 bin öğrencimizin hepsine tek tek davetiye gönderdik ve onları kitap fuarına çağırıyoruz. Ayrıca 800 bin TL civarında bir kitap hediye çeki oluşturduk. Öğrencilerimize bunları dağıtacağız. Onlar da kitap fuarını gezerken beğendikleri kitaplardan bu çekleri kullanmak yöntemiyle kitap alacaklar. Hedefimiz her bir gencimize, her bir kitapseverimize küçükte olsa bir kitaplık oluşturmada bir başlangıç yapmak. Herkesin şahsi bir kitaplığı olsun istiyoruz” dedi.

Fuara katılan Ekrem Turgut isimli yazar, “Türkiye'nin birçok kentinde kitap fuarına bizzat katıldım. Gerçek anlamıyla Batman'ı bu sene özellikle 4. kitap fuarında çok coşkulu çok güzel bir şekilde ben fark ettim. Birinci günü olmasına rağmen kitaplara ve yazar arkadaşlara büyük bir ilgi var. Düzenleyen değerli valimize, belediye başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Güzel bir fuar oldu, dediğim gibi birinci gün olmasına rağmen yediden yetmişe herkesin fuar alanında olması ayrı bir güzellik” diye konuştu.

Kitap fuarına kitap satın almak için gelen kitapsever Ubeyd Kaplan da Batman'da gerçekleştirilen 4. Kitap Fuarında olmaktan mutlu olduğunu söyledi. Kaplan, "Gerçekten burası gayet güzel ve gayet anlamlı bir etkinlik oldu. Geçen sene pandemiden dolayı böyle bir şey yaşanmadı ama bu sene açılışı gayet güzel oldu. Değerli yazarlarımız değerli kitaplarımız şu anda burada sergileniyor. Biz de halk olarak buraya geldik ve gayet de memnun kaldık inşallah önümüzdeki süreçlerde daha güzel olmasını temenni ediyoruz. Bu katkıyı sağlayan herekse teşekkürlerimizi iletiyoruz" şeklinde konuştu.

Açılışa Vali Şahin'in yanı sıra İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, Rektör Prof. Dr. İdris Demir. İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, kamu kurum ve STK temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.