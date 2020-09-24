Vali Şahin çalışmaları yerinde inceledi

2021'in Ağustos ayına kadar hedeflenen 200 bin metrekare parke taşı serim çalışmalarını farklı mahallelerde yürüten Belediye Fen İşleri Müdürlüğü çalışmalarını yerinde takip eden Vali Şahin'e Belediye Başkan Yardımcısı Ali Osman Bilgili ve belediye birim müdürleri eşlik etti. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından GAP Mahallesi Sedat Özevin Caddesinde sağlı sollu yürütülen kaldırım yenileme çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Hulusi Şahin, Batman'ın ihtiyaç duyduğu hizmete kavuşması için çalışmaların tüm hızıyla devam edeceğini söyledi.