Vali Şahin, Nusaybin'e atılan havan toplarından yaralananları ziyaret etti

Batman Valisi Hulusi Şahin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce başlatılan Barış Pınarı Harekatında, sınırın karşı tarafından Mardin'in Nusaybin ilçesine yapılan havan saldırıları sonucu yaralanarak Batman'daki hastanelere kaldırılan vatandaşları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.

Batman Bölge Devlet Hastanesi ile özel hastanelerde tedavileri devam eden yaralı vatandaşları ziyaret eden Vali Şahin, vatandaşların sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Yaralılardan Rezan Yakup'un eşi Cihan Acu, kendilerinin Suriye'nin Kamışlı şehrinden PYD/YPG'nin şehri ele geçirmesi üzerine Türkiye'nin Nusaybin ilçesini sığındıklarını, ancak terörün onları Nusaybin'de de bulduğunu anlattı.

Vali Hulusi Şahin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgeye barışı getireceğini, kısa sürede Kamışlı'nın da terör örgütlerinden temizleneceğini belirtti.