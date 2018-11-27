Valilikten Batman'daki çatışmayla ilgili açıklama

Batman Valiliğinden çatışmayla ilgili yapılan açıklamada, “İlimiz Emniyet Müdürlüğünce 27 Kasım 2018 Salı günü ilimiz Merkez Hilal Mahallesi'nde yapılan ev araması esnasında çıkan çatışmada 1 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş olup, çatışmada yaralanan 1 kahraman polis memurumuz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit olmuştur. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak amacıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir” denildi.