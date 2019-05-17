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Valilikten 'su kanallarına girmeyin' uyarısı

Batman Valiliği, geçmiş yıllarda yaşanan boğulma olaylarının tekrarlanmaması için vatandaşların sulama kanallarına girmemeleri yönünde uyarıda bulundu.


Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, 2019 yılı sulama sezonu yaklaştığından dolayı ana kanallara sulama suyu bırakılmadan önce geçmiş yıllarda yaşanan boğulma olaylarının tekrarlanmaması ve herhangi bir can ve mal kaybına karşı vatandaşların sulama kanallarına girmemeleri yönünde uyarıda bulunuldu. Açıklamada, "Hava sıcaklığının da artmasıyla söz konusu sulama kanallarına, Batman baraj gölüne, göletlere ve Batman Çayı'na serinlemek amacıyla vatandaşların girdiği ayrıca evsel atıkların atıldığı, servis yollarında aşırı hız yapıldığı ve bu nedenle de sık sık üzücü kazaların meydana geldiği tespit edilmektedir. Vatandaşlarımızın mal ve can güvenliği açısından Sulama kanallarına, Batman Çayı'na, Batman baraj gölüne ve göletlerde suya girmenin tehlikeli ve yasak olduğu, sulama kanallarına evsel atıkların atılmaması ve servis yollarında aşırı hız yapılmaması konusunda vatandaşlarımızın duyarlı davranması ve uyarıları dikkate almaları gerekmektedir" denildi.

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