Vatandaşlar mahallelerini temizledi

Batman'ın Kozluk ilçesi Kale Mahallesi'nde temizlik kampanyası başlatan vatandaşlar, belediye ekipleri ile birlikte mahalleyi baştan sona temizledi.

Yağışlarla birlikte pek çok mahallede afeti andıran görüntülerin oluşması Kale Mahallesi gençlerini harekete geçirdi. Mahallenin cadde ve sokaklarında temizlik kampanyası başlatan sakinler, belediye ile beraber mahalleyi baştan sona temizledi.

Kale Mahallesi gençleri tarafından başlatılan temizlik kampanyasının diğer mahallelerde de devam etmesi için girişimlerde bulunacaklarını belirten Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, "Kale Mahallesi'nde teravih namazından çıkan gençlerin mahalle genelinde temizlik kampanyası yapmak istemesi bizleri memnun etti. Araç ve personel desteği ile mahallenin gençleri ile yaklaşık 5 saat süren bir temizlik kampanyası başlattık. Mucur, çöp ve toprak ile kirlenen sokakları imece usulü temizleyen mahalleliye teşekkürlerimizi sunuyoruz. Temizlik imandandır. Halkımızın gayreti ile kısa süre içinde tertemiz bir Kozluk'u inşa etmenin gayreti içinde olacağız" dedi.