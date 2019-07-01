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Vatandaşlar yaralı kokarcayı elleri ile besledi

Batman’ın Kozluk ilçesinde yaralı halde benekli kokarca bulundu.

Batman'ın Kozluk ilçesinde yaralı halde benekli kokarca bulundu. Vatandaşların yemek ve su verdiği hayvan tekrar doğaya bırakıldı.


Kozluk ilçesine bağlı Çevizlik Mahallesi'nde yaralı vaziyette bulunan kokarcaya mahalle sakinleri tarafından yemek ve su verildi. Yaralı kokarcayı Cevizlik Mahallesi ile Geyikli köyü arasındaki kırsal alanda bulduğunu belirten M. Salih Yalçın, "Açlık ve susuzluktan ölmek üzereyken tarlada bulduğum bu ilginç hayvanı ilk başta tanıyamadım. Yanına gittiğimde yaralı ve açlıktan ölmek üzereydi. Yemek ve su vererek yarasını kendi imkanımla tedavi etmeye çalıştım. İlk kez bölgede karşılaştığım benekli kokarcayı daha sonra doğaya tekrar bıraktım” dedi.

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