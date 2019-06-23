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Vatandaşlardan piknik alanındaki içki şişelerine tepki

Batman’ın Gercüş ilçesinde halkın ailece piknik yaptığı Kırkat Göleti mesire alanındaki içki şişeleri vatandaşların tepkisine neden oldu.

Batman'ın Gercüş ilçesinde halkın ailece piknik yaptığı Kırkat Göleti mesire alanındaki içki şişeleri vatandaşların tepkisine neden oldu.


Gercüş ilçesinde bulunan Kırkat Göleti mesire alanı, akşam saatlerinde içki içen vatandaşların mekanı haline geldi. Duruma tepki gösteren Gercüş halkı, yetkilileri göreve davet ederek, soruna çözüm bulunmasını istedi. İçki şişelerini gören vatandaşlar duruma tepki göstererek, "Kırkat Göleti mesire alanı ne yazık ki kendini bilmezlerin içki içme yeri olmuş. İçki içenler çöplerini doğaya atıyor. Buradaki bu içki şişelerini, yerlerdeki pislikleri gören aileler buraya gelmeye çekinir oldu" dediler.

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