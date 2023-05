Vefakar öğretmenlerden Of'tan, Gercüş'e eğitim köprüsü

Yıllar önce İstanbul'da ücretli öğretmenlik yapan yakın arkadaş iki öğretmenin dostluğu Trabzon'un Of ilçesinden Batman'ın Gercüş ilçesine eğitim köprüsü oluşturdu.

İstanbul'da ücretli öğretmenlik yapan Elif İşcan ve aynı dönemde ücretli öğretmenlik yapan Seda Duran'ın dostluğu Of ile Gercüş ilçesi arasında dostluk köprüsü kurulmasına vesile oldu. Ücretli öğretmenliğin ardından Elif öğretmen Gercüş ilçesi Kozlu köyüne, Seda öğretmen ise Of ilçesine kadrolu öğretmen olarak atandı. Arkadaşının eğitim verdiği okul öğrencilerine destek vermek isteyen Seda öğretmen, öğrencilerin eksiklerini belirledikten sonra görev yaptığı Trabzon'un Of ilçesi Şehit Ahmet Türkan Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin katkıları ve Of İlçe Kaymakamlığı, Of Milli Eğitim Müdürlüğü, Of Belediye Başkanlığının yardımları ile toplanan malzemeler Gercüş'e getirildi.

Kozlu köy okulu öğrencileri için yardım toplamakla kalmayan yardımsever öğretmen Seda Duran ve arkadaşları, topladıkları malzemeler ile birlikte yüzlerce kilometre yol kat ederek, köye gelip malzemeleri tek tek ihtiyaç sahibi öğrencilere teslim etti.

Hediyelerini alan öğrencilerin sevinci adeta gözlerinden okundu. Gönül köprüsüne vesile olan ana sınıfı öğretmeni Elif İşcan, eğitim alanında yardımlaşma ve dayanışmanın önemli olduğunu belirterek, "Okulumuza gönderilen malzemelerle daha kaliteli bir eğitim vermiş olacağız. Bu destek ile öğrencilerimizin akademik başarılarını arttıracağız" dedi. Eğitim malzemelerinin yanında öğrencilere ayrıca Trabzonspor forması hediye edildi" dedi.