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Veliler öğrencilere masal okuyor

Batman’ın Gercüş ilçesinde, ’Bana Bir Masal Anlat Projesi’ kapsamında Gercüş Anaokulu’nda anne ve babalar, haftanın bir günü sınıfta çocuklara masal okuyor.

Batman'ın Gercüş ilçesinde, 'Bana Bir Masal Anlat Projesi' kapsamında Gercüş Anaokulu'nda anne ve babalar, haftanın bir günü sınıfta çocuklara masal okuyor.


Proje kapsamında haftada bir gün dönüşümlü olarak derslere giren anne ve babalar, anaokulu öğrencilerine masal okuyor. Projenin amacının okul aile işbirliğini arttırmak ve çocuk ile anne baba arasındaki iletişimi artırmak olduğunu belirten Gercüş Anaokulu Müdürü Edip Ekmen, velilerin çocuklarıyla daha ilgili olması, öğretmenlerin yaşadığı zorlukları yakından anlamalarının önemli olduğunu söyledi.


Minik öğrenciler ise anne ve babaların okula gelip kitap okumalarından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

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