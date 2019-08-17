Vicdansız sürücü çarpıp kaçtı

Batman'da yolun karşı tarafına geçmek isteyen 32 yaşındaki İhsan Kara'ya hafif ticari araç çarptı. Araç sürücüsü yaralı Kara'yı olay yerinde bırakarak kaçtı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü beldesinde meydana geldi. Beldede bir yakının taziyesine gitmek için yolun karşı tarafına geçmek isteyen 32 yaşında İhsan Kara isimli vatandaşa hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Kara'ya çarpan sürücü olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Kara, Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.