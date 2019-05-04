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Yağışlar bir ahırın çökmesine neden oldu

Batman’ın Kozluk ilçesinde dün gece etkili olan sağanak yağış Kahveci köyünde bir ahırın yıkılmasına neden olurken, ahırda bulunan onlarca küçükbaş hayvan telef oldu.

Batman'ın Kozluk ilçesinde dün gece etkili olan sağanak yağış Kahveci köyünde bir ahırın yıkılmasına neden olurken, ahırda bulunan onlarca küçükbaş hayvan telef oldu.


Kozluk Kahveci köyüne bağlı Gazebeydera mezrasında etkili olan sağanak yağış hayvanların barındığı barakanın yıkılmasına neden oldu. Onlarca hayvanın sel sularına kapıldığını ve çok sayıda koyunun da çöken ahırın altında ezilerek telef olduğunu söyleyen köy halkı mağdur olduklarını, selin verdiği ziyanın büyük olduğunu yetkililerden yardım talep ettiklerini söyledi.

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