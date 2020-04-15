Yağışlar Gercüşlü çiftçilerin yüzünü güldürdü

Batman'ın Gercüş ilçesinde etkili olan yağışlar çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Gercüş'te son dönemlerde etkili olan sağanak yağış çiftçilerin yüzünü güldürdü. İlçede çiftçilik yapan Cemal Şimşek, geçtiğimiz yıllarda yağışların az olduğu ve hayvanlarını meralarda otlatamadıklarını söyledi. Şimşek, "Geçen yıl bu zamanlar meralarda ya da doğada böyle yeşil alan bulmak çok zordu. Şu an hayvanlarımızı sabah sağımından sonra otlatmaya çıkardığımızda ilçemiz içerisindeki dere kıyısında veya gölet etrafında bir saat yayılmasıyla hayvanlarımız doyum noktasına geliyor. İnşallah bu yağışlar devam eder ve hububat hasat dönemi de oldukça bereketli geçer" dedi.