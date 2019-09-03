Yangını söndürürken tüp patladı, ağır yaralandı

Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Tepebaşı köyünde çıkan yangını söndürmeye çalışan vatandaş, piknik tüpün patlamasıyla ağır yaralandı.

Olay, Hasankeyf ilçesine bağlı Tepe başı köyünde meydana geldi. Edinen bilgilere göre, arı kovanların içinde yangın çıktığını fark eden Osman Uçar (45) adlı vatandaş yangını söndürmek için arı kovanlarının yanına geldi. Uçar, yangına müdahale ederken piknik tüpünün patlamasıyla ağır yaralandı. Patlamanın sesiyle olay yerine gelen vatandaşlar 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gercüş devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uçar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Bölge Hastanesi'ne sevk edildi.

Yangın, çevredekilerin yardımı ile söndürülürken olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.