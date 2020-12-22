Yapılandırma fırsatı 31 Aralıkta sona erecek

Ökten, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile kurumlarına oyan olan borçların yeniden yapılandırılması imkanının doğduğunu ifade etti. Ökten, “7256 sayılı Yapılandırma Kanunu 2020 yılı ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin alacakları kapsamaktadır. Pandemi nedeniyle ödemeleri ekim, kasım ve aralık ayına ertelenen primler yapılandırma kapsamına alınmamıştır. Borç asıllarında herhangi bir indirim yapılmayacaktır. Yapılandırma kapsamındaki alacaklar gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE ile güncelleştirilecektir. Prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE yüzde 10'unun en son 1 Mart 2021 tarihinde peşin ödenmesi halinde, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanan kalan tutar yüzde 90 silinecektir. Prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE'nin yüzde 10'unun en son geç ödeme zammı ile birlikte peşin ödenmesi halinde hesaplanan kalan tutar yüzde 90 silinecektir. Taksitli ödemeyi tercih edenlerin borçlarını 2 taksit halinde ödemeleri halinde, prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE'nin yüzde 50'sinin en son 30 Nisan 2021 tarihinde peşin ödenmesi halinde, kalan tutar yüzde 50 silinecektir. 31 Ağustos 2020 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olup yapılandırma başvuru süresi olan 31 Aralık 2020 tarihine kadar kesinleşmiş idari para cezasının yarısı silinecektir. Kalan yarısı gecikme cezası ve gecikme zammı yerine yurt içi üretici fiyat endeksi ile güncelleme yapılarak yapılandırılacaktır” dedi.