Yatalak hasta sedyede oy kullandı

Cudi Mahallesi'nde ikamet eden 60 yaşındaki yatalak hasta Fatime Yelboğa'nın oyunu kullanması için 112 acil sağlık ekipleri hastayı sedye ile oy kullanacağı okuldaki sandığa taşıdı. Sedye üzerinde Cudi Mahalesi'ndeki Yavuz Selim İlkokuluna getirilen 60 yaşındaki Fatime Yelboğa, okul girişinde engelli rampasının olmaması nedeniyle oy kullanmaya gelen vatandaşlar tarafından sedyeyle taşındı. Batman'da 251 hastanın ambulanslarla oy kullanması için taşınacağı öğrenilirken, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan koordinasyon merkezi tarafından görevlendirilen 10 ambulans ve 27 hizmet aracı ile 100 sağlık personelinin saat 16.00'ya kadar kent merkezinde hastaları oy kullanması için taşıyacağı belirtildi.