İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yaylacılara ‘ayrıldığınız yerlerde yaşam malzemesi bırakmayın' uyarısı

Batman’da yayla sezonunun sona ermesiyle birlikte dönüşe hazırlanan yaylacılara, terk ettikleri yerlerde teröristlerin kullanabileceği yaşam malzemeleri bırakmamaları konusunda valilik tarafından uyarılar yapıldı.

Batman'da yayla sezonunun sona ermesiyle birlikte dönüşe hazırlanan yaylacılara, terk ettikleri yerlerde teröristlerin kullanabileceği yaşam malzemeleri bırakmamaları konusunda valilik tarafından uyarılar yapıldı.


Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, teröristlerin dağlarda ciddi anlamda lojistik sıkıntısı yaşadığı belirtildi. Açıklamada, “Türkiye Cumhuriyetinin toprak bütünlüğünü, milli güvenliğini ve kamu düzenini tehdit eden, vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerini yok etmeye yönelik eylem ve saldırılarda bulunan terör örgütleriyle topyekun mücadele kararlılıkla sürdürülmektedir. Son dönemlerde ciddi lojistik sıkıntısı yaşayan terör örgütünün yayla ve meralardan dönüş mevsiminin başlamasıyla birlikte erzak ve yaşam malzemesi ihtiyacını bu bölgelerde bırakılan malzemelerden karşılayabileceği yönünde istihbari bilgiler elde edilmiştir. Terör örgütü mensuplarının erzak ve yaşam malzemesi teminini önlemek amacıyla; vatandaşlarımızın yaylalardan dönüşlerinin başlamasıyla birlikte artan yaşam malzemelerinin terör örgütü mensuplarınca kullanılabileceği düşünülerek yaylalarda bırakılmaması önem arz etmektedir” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.