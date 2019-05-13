Yayladan topladıkları bitkileri satarak geçimlerini sağlıyorlar

Batman'ın Kozluk ilçesinde yaşayan vatandaşlar, dağlardan farklı bitkileri toplayıp satarak aile geçimine katkıda bulunuyor.

Kozluk ilçesine bağlı dağ köylerinde yaşayan vatandaşlar, karların erimesini fırsat bilerek yaylalardan ışkın, kenger, kekik, ısırgan, dere ve gülbahar gibi çeşitli ot ve bitkileri toplayarak ilçe merkezinde satıp aile bütçelerine katkı sağlıyor. Doğal ürünlerine büyük bir rağbet gösterildiğine dikkat çeken köylüler, "Vaktimizin çoğunu köyde hayvancılık ve çiftçilik yaparak geçiriyoruz. Baharın gelmesi ile birlikte her fırsatta yaylalara çıkarak tabiatın bizlere sunduğu ürünleri topluyoruz. Topladığımız bitki ve otları tükettiğimiz gibi fazla kısmını da ilçe merkezi veya Batman merkeze götürerek satıyoruz" dedi.