Yaz Kur'an kurslarında çocuklara trafik eğitimi

Okulların tatil olmasıyla başlayan yaz Kur'an kurslarında, çocuklarda trafik bilincinin arttırılması amacıyla Kozluk İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından kursiyerlere trafik eğitimleri verildi.

Trafik ekipleri tarafından Kur'an kursunda eğitim gören öğrencilere verilen trafik eğitimiyle, trafikte dikkat edilmesi gereken kurallar anlatılırken çocuklarda trafik bilincinin oluşması da amaçlanıyor. 'Eğitim küçük yaşta başlar' diyerek, eğitim öğretim döneminde öğrencilere ders vakitlerinde trafik eğitimi veren polis ekipleri, yaz ayında ise Emniyet Genel Müdürlüğü ve Diyanet İşleri Bakanlığı iş birliği çerçevesinde Kur'an kursu öğrencileriyle bir araya gelerek trafik eğitimleri verilmeye devam ediyor. Kozluk Tepecik Mahallesinde bulunan Hicret Camisinde Kur'an-ı Kerim dersi gören çocuklara sinevizyonda izletilen animasyon ve bilgilendirmelerin yanı sıra, görsellerle desteklenen eğitimlerde, yaya geçitleri kullanımı, trafik ışıkları, okul servislerine binme ve inme sırasında dikkat edilmesi gereken konular anlatıldı.

Yaz Kur'an kurslarında trafik eğitimi kurs boyunca devam edecek.