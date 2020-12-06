İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yazar Nurdan Damla, Gercüşlü öğrencilerle buluştu

BATMAN (İHA) – Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 2007 yılı çocuk edebiyatı ödülüne layık görülen Nurdan Damla, Batman’ın Gercüş ilçesi Ziya Gökalp Ortaokulu öğrencileriyle uzaktan eğitim kapsamında buluştu.

BATMAN (İHA) – Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 2007 yılı çocuk edebiyatı ödülüne layık görülen Nurdan Damla, Batman'ın Gercüş ilçesi Ziya Gökalp Ortaokulu öğrencileriyle uzaktan eğitim kapsamında buluştu.


Yazar Nurdan Damla, Ziya Gökalp Ortaokulu yazar -okur buluşmaları etkinliği kapsamında bir söyleşi gerçekleştirdi. Veli ve öğrencilerin katılımının yoğun olduğu programda yazar Nurdan Damla program sonunda veli ve öğrencilerin sorularını cevapladı. Nurdan Damla, Gercüş Ziya Gökalp Ortaokulu öğrencilerine yazarlıkla ilgili önerilerde bulunurken, yazar olmak isteyen Ziya Gökalp Ortaokulu öğrencilerine çok kitap okumalarını ve çok hayal kurmaları gerektiğini söyledi.


Söyleşi sonunda Ziya Gökalp Ortaokulu Müdürü Zübeyir Çetin Nurdan Damla'ya teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.