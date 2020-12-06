Yazar Nurdan Damla, Gercüşlü öğrencilerle buluştu

BATMAN (İHA) – Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 2007 yılı çocuk edebiyatı ödülüne layık görülen Nurdan Damla, Batman'ın Gercüş ilçesi Ziya Gökalp Ortaokulu öğrencileriyle uzaktan eğitim kapsamında buluştu.

Yazar Nurdan Damla, Ziya Gökalp Ortaokulu yazar -okur buluşmaları etkinliği kapsamında bir söyleşi gerçekleştirdi. Veli ve öğrencilerin katılımının yoğun olduğu programda yazar Nurdan Damla program sonunda veli ve öğrencilerin sorularını cevapladı. Nurdan Damla, Gercüş Ziya Gökalp Ortaokulu öğrencilerine yazarlıkla ilgili önerilerde bulunurken, yazar olmak isteyen Ziya Gökalp Ortaokulu öğrencilerine çok kitap okumalarını ve çok hayal kurmaları gerektiğini söyledi.

Söyleşi sonunda Ziya Gökalp Ortaokulu Müdürü Zübeyir Çetin Nurdan Damla'ya teşekkür etti.