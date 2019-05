Yılda 500 ton cevizli sucuk üretiyorlar

BATMAN (İHA) – Batman'ın Sason ilçesine bağlı Gürgenli ve Toplucu köyünde vatandaşlar cevizli sucuk yaparak geçimlerini sağlıyor. Yılda ortalama 500 ton cevizli sucuk üreten köylüler, kendilerine verilecek destekle ürettikleri ürünleri yurtdışına ihraç etmek istiyor.

Sason ilçesine bağlı Gürgenli ve Topluca köylerinde ikamet eden köylüler, cevizli sucuk üreterek geçimlerini sağlıyor. Yılda ortalama 500 ton cevizli sucuk üreten köylüler, ayda ortalama 10 bin liraya kadar kazanıyor. Geçimlerini cevizli sucuk yapıp satarak sağlayan köylüler, kendilerine verilecek destekle ürettikleri ürünleri yurtdışına ihraç etmek istiyor.

Köyün bütün gençlerinin cevizli sucuk işinde çalıştığını belirten Ali Çelik isimli köylü, gençler olarak sadece bu işi yaptıklarını söyledi. Geçimlerini cevizli sucuktan sağladıklarını belirten Çelik, “Ayda kişi başı 6 bin civarında gelir elde ediyoruz. İnşallah devletimizin sayesinde üretimi arttırabiliriz. Kurutma alanları yapılırsa üretimi daha da artırabiliriz. Kurutma alanları oluşturulduğu takdirde gelirimizi artıracak, işsiz kimse kalmayacak. Devletimizden destek bekliyoruz” dedi.

Her ailenin ortalama 10 ton civarında üretim yaptığını desteklenmeleri halinde 50 tona kadar üretim yapabileceklerini belirten üreticilerden Halit Çelik, “Bu ceviz içine biz şaran diyoruz. Şu arkamda gördüğünüz ceviz ağaçlarından topladığımız cevizlerden yapıyoruz. Her ağaçtan yaklaşık 100 adet şaran yapıyoruz. Bunları üzüm pekmezinden yapıyoruz. Her aile ortalama 10 ton üretiyor, bizlere destek sağlanırsa bunu 40 tona kadar çıkartabiliyoruz. Ceviz ağaçlarından topladığımız cevizleri kırarak içini çıkarttıktan sonra kurutup ipe diziyoruz. Daha sonra kopardığımız üzümleri sıkarak suyunu çıkarıp bulamaç haline getiriyoruz. Daha önce hazırladığımız ceviz içini bulamaca iki defa bandırdıktan sonra kuruması için asıyoruz, kuruduğunda sararak satışa hazır hale getiriyoruz. Kilogramını 20 liradan satıyoruz” dedi.

Gençlerden Mehmet Ali Çelik de köyün bütün gençleri daha önce işsiz iken şaran sayesinde iş sahibi olduğunu söyledi. Mehmet Ali Çelik, kurutma yerlerinin olması halinde işi daha da ilerleteceklerini belirtti.

Şaranın yapımının çok kolay olduğunu belirten 9 yaşındaki Hatice Çelik ise cevizli sucuk yapımında bazen annesine yardım ettiğini belirtti.