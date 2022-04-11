İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yılda 500 ton üretilen cevizli sucuk köylülerin geçim kaynağı

Batman’ın Sason ilçesinde yüzlerce aile, yılın dört mevsiminde yılda ortalama 500 ton cevizli sucuk yaparak geçimini sağlıyor.

Batman'ın Sason ilçesinde yüzlerce aile, yılın dört mevsiminde yılda ortalama 500 ton cevizli sucuk yaparak geçimini sağlıyor.


Devletten destek bekleyen köylüler, kilosunu 85 TL'den sattıkları cevizli sucukları yurt dışına ihraç etmek istiyor. Yılda ortalama 500 ton cevizli sucuk üretildiğini dile getiren köylüler, bu çalışmanın işsizlere de umut olduğunu ve birçok insanın bu üretimle ailesini geçindirdiğini belirtti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.