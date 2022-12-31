Yıllarca terörle anılan ilçenin futbol takımı 20 yıl sonra futbol sahasına kavuştu

Batman'da konumu itibarıyla yıllarca sık sık yaşanan terör olaylarıyla anılan ve sahaları olmadığı için amatör ligdeki tüm maçlarını deplasmanda oynamak zorunda kalan Sason spor takımı, 20 yıl sonra sahaya kavuşmanın sevincini yaşıyor.

Sason'a bağlı Dereköy'de yapımı tamamlanan tam kapasiteli sentetik çim yüzeyli futbol sahasına kavuşmanın sevincini yaşayan Batman 2. Amatör Liginde top koşturan Sason Gençlik Spor takımı, yeni sahalarındaki ilk maçını ilçede terörün bitirilmesinde öncü olan güvenlik köy korucularıyla yaparak sevinçlerini paylaştı.

“20 yıldır futbolun içindeyim, ilk defa kendi ilçemde sahaya çıkacağım”

Batman 2. Amatör Ligi'nde top koşturan Sason Gençlik Spor takımında yıllarca futbolcu olarak oynayan ve şimdi takım antrenörlüğünü yapan Cihan Atalay, 20 yıl sonra kendi seyircilerinin önünde ilk defa futbol oynayacakları için mutlu olduklarını söyledi. Atalay, “Ben 20 yıldır bu futbolun içindeyim. Hiç sahamız yoktu. Bütün maçlarımızı Batman merkez ve diğer ilçelerde oynamak zorunda kaldık. Mereto Dağı eteklerinde bu sahanın yapılmasıyla gençlerimiz daha iyi futbol oynayacaktır. Batman'da oynadığımız tüm maçları kazandık. Bu yıl kendi sahamızda antrenman imkanı bulduğumuz için hiç yenilgi almadık. İlk defa kendi seyircilerimizin önünde maç yapmanın heyecanını yaşıyoruz. Bizlere bu sahayı yapan, bu heyecanı yaşatan Cumhurbaşkanımıza, Spor bakanımıza ve ilçe kaymakamımıza çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bu saha sayesinde bu yıl şampiyonluk hedefliyoruz”

Batman'da yıllarca futbol oynadıktan sonra ilk defa kendi ilçesinde top oynamanın heyecanını yaşadığını belirten Sason Gençlik Spor takımı futbolcularından Mehmet Aydın, ”Yıllardır futbol oynuyorum. Beden eğitimi öğretmeniyim. İlçemize bu futbol sahası kazandırıldı. Sürekli deplasmanda oynuyorduk. Bu, bizleri psikolojik olarak da etkiliyordu. Artık kendi seyircilerimizin önünde futbol oynamanın keyfini yaşayacağız. Bu yıl şampiyon olmayı hedefliyoruz” dedi.