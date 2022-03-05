YÖK Üyesi Hatipoğlu, Rektör Demir'i ziyaret etti

Dr. Nihat Hatipoğlu, Batman üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir'i ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyaretin ardından şeref defterini imzalayan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Rektör Demir'den Batman üniversitesinin genel ve fiziki durumu hakkında bilgiler aldı. Batman Üniversitesinin Tıp Fakültesine kavuşmak için tüm hazırlıklarını tamamladığını anlatan Prof. Dr. İdris Demir, Batman üniversitesinde göreve geldiği günden bu yana yapılan çalışmalarla ilgili olarak Prof. Dr. Hatipoğlu'nu bilgilendirdi.

Tıp Fakültesi kurulması için gerekçeli nedenlerin yer aldığı kitapçığı Rektör Hatipoğlu'na takdim eden Rektör Demir, ilimizde bir Tıp Fakültesi kurulduğu takdirde Batman'ın sağlık alanında önemli çalışmalara imza atacağını kaydetti.

Batman Üniversitesinin gelişimi ve değişimini yakından takip ettiklerini ifade eden Prof. Dr. Hatipoğlu, Rektör Demir'in hem akademik hem de fiziki alanda yaptığı çalışmalardan dolayı kendisini tebrik etti. Batman Üniversitesinin pilot üniversite misyonu ile bölgesel kalkınmaya da önemli katkılar sunacağını kaydeden Prof. Dr. Hatipoğlu, çalışmalarında Rektör Demir'e başarılar diledi.

Ziyaretlerinden dolayı YÖK Üyesi Prof. Dr. Hatipoğlu'na teşekkür eden Rektör Demir, kendilerine günün anısına hediye takdim etti.