İhlas Haber Ajansı

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Yol kenarına bırakılan çalıntı su dinamosu polisi hareke geçirdi

Batman’ın Kozluk ilçesinde bir binanın önüne bırakılan torba emniyeti harekete geçirdi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde bir binanın önüne bırakılan torba emniyeti harekete geçirdi.


Kozluk ilçesi Tepecik Mahallesi üzerinde bulunan bir binanın önünde unutulan torba vatandaşın dikkatini çekti. Vatandaşların ihbarı üzerine ola yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisler, yaptıkları kontrollerde çalıntı su dinamosu olduğu anlaşıldı.


Olayla ilgili kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından torbayı oraya bırakıp giden şahıslardan biri gözaltına alınırken, diğer şahsın da yakalanması için inceleme başlatıldı.

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