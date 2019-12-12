Batman'ın Gercüş ilçesinde Hamit Aslanlı, yolda bulduğu para dolu cüzdanı, sahibine teslim etti.

Önceki gün Gercüş ilçesinde 60 yaşındaki engelli Abdullah Önal, çektiği maaşınını bir bölümünü kaybetmişti. Yolda yürürken bir cüzdanın olduğunu fark eden Aslanlı, cüzdanı yerden alınca içinde para ve kimlik buldu. Kimlikle Gercüş Emniyet Amirliği'ne giden Aslanlı, güvenlik güçlerinin yardımı ile cüzdanının sahibini buldu. Aslanlı, 60 yaşındaki Abdullah Önal'a ulaşılarak para ve cüzdanını teslim etti.

Cüzdanının bulunduğu için sevindiğini belirten Önal, "Geçen gün engelli maaşımı çektim, daha sonrada elektrik faturamı yatırdım. Ardından İçinde para olan cüzdanımı kaybettiğimi fark ettim. Bugün cüzdanımın bir vatandaş tarafından bulunduğunu öğrendim. Kendisi cüzdanımı bana teslim etti. Allah razı olsun, tek geçim kaynağımdı, kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.