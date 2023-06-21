Yoldan geçerken bahçede gördükleri motosikleti çaldılar

Batman'da hırsızlar, yoldan geçerken bahçede gördükleri motosikleti çalmak için geri döndü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Batman kent merkezi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evin bahçesinde K.K.'ye ait 47 PS 152 plakalı motosiklet, kimliği belirsiz kişiler tarafından gece geç saatlerde çalındı. Sabah uyandığında evinin önüne park ettiği motosikleti göremeyen K.K., güvenlik kameralarını incelediğinde kimliği belirsiz kişiler tarafından motosikletinin çalındığını gördü. K.K., durumu polise bildirerek şikayetçi oldu. Yoldan geçerken motoru gören şahısların, dönüp motoru bahçeden çıkartıp olay yerinden uzaklaşmaları kameraya yansıdı. Mağdur vatandaş, motosikletinin bulunmasını istiyor.