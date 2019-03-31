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Yücebağ'da AK Partili Abdullah Bil kazandı

Batman’ın Sason ilçesine bağlı Yücebağ beldesinde AK Parti Belediye Başkan adayı Abdullah Bil, 915 oy alarak belde başkanlığını kazandı.

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Yücebağ beldesinde AK Parti Belediye Başkan adayı Abdullah Bil, 915 oy alarak belde başkanlığını kazandı.


Kesin olmayan sonuçlara göre, 2 bin 50 seçmenin olduğu beldede AK Partili aday Abdullah Bil 915, Saadet Partili aday Atilla Çetinkaya 845 oy aldı. Daha önce de beldede 1999 ve 2009 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Abdullah Bil, beldede üçüncü kez Yücebağ Belde Belediye Başkanlığına seçildi.

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