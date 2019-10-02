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Yüksek gerilim hattına kapılan 4 çocuk babası hayatını kaybetti

Batman’ın Gercüş ilçesinde iki katlı binanın damını boyadığı sırada yüksek gerilim hattına kapılan bir kişi, hayatını kaybetti.

Batman'ın Gercüş ilçesinde iki katlı binanın damını boyadığı sırada yüksek gerilim hattına kapılan bir kişi, hayatını kaybetti.


Edinen bilgilere göre Kayapınar beldesi Yeşilyurt Mahallesi'nde 2 katlı tekstil binasının damını boyayan Şehmus Doksal (38), yüksek gerilim hattına kapılarak sert zemine çakıldı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Doksal, yapılan müdahalenin ardından Batman Bölge Hastanesine nakledildi. 4 çocuk babası Şehmus Doksal, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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