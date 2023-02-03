Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 90 santimi buldu: Yol açma çalışmaları devam ediyor

Batman'da yüksek kesimlerde kar kalınlığı 90 santimi buldu. Sason ve Kozluk ilçelerine bağlı kapanan köy ve mezra yollarının ulaşıma açılma çalışmaları devam ediyor.

Batman'da 4 gündür devam eden kar yağışı nedeniyle Sason ilçesine bağlı Derince grup köy yolu, Yücebağ grup köy yolu ile Dörtbölük Grup köy yolu üzerinde bulunan 10 köy, 17 mezra ile Kozluk Armutlu grup köy yolu üzerinde bulunan 3 köy yolu ulaşıma kapandı. Yağışın sürdüğü Sason ilçesinde, yüksek kesimlerdeki köylerde kar kalınlığı 90 santimetreyi geçti. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı olan köy yollarının açılması için çalışmalarına devam ettiği belirtildi.