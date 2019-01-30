Zilan Şeyhi Süleyman Bağdu yad edildi

Batman'da 2006 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Zilan şeyhlerinde Şeyh Süleyman Bağdu, vefatının 13'inci yılında binlerce kişinin katılımı ile anıldı.

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Örmegöze köyünde düzenlenen anma törenine Türkiye'nin dört bir yanından binlerce kişi katıldı. İlahiler ve dualarla yad edilen Şeyh Süleyman Bağdu'nun anma törenine katılan davetliler için yaklaşık 1 kilometrelik yer sofrası kuruldu. Babasının anma töreni ile ilgili konuşan Şeyh Selman Bağdu, “Rahmetli babamın 13'üncü seneyi devriyesini gerçekleştirdik. Türkiye'nin dört bir yanından, Karadeniz'den, Ege'den, İç Anadolu'dan, Marmara'dan, Doğu Anadolu'dan ve Güney Doğu Anadolu'dan misafirlerimiz kazasız bir şekilde geldiler. Bir kısmı yakın olanlar bugün, bir kısmı da yarın inşallah memleketlerine geri gidecekler. Sevgi, muhabbet ve hoşgörü içerisinde mevlidimizi gerçekleştirdik. Yaklaşık 7 bin 500 kişi katılım sağladı” dedi.