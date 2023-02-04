Ziraat Mühendisi Tekeş: "Fidan ve meyve ağaçları dikimi için en uygun dönemdeyiz"

Fidan dikme mevsiminin gelişiyle Batman'da fidan ve süs çiçeği satışı yapılan yerlerde hareketlilik yaşanıyor.

Yeşil alanlara daha fazla önem verilmesi gerektiğini belirten Ziraat Mühendisi Ahmet Tekeş, fidan ve meyve ağaçları dikimi için en uygun dönemin Kasım ve Mart ayları arasında olduğunu belirtti.

Ziraat Mühendisi Ahmet Tekeş, içinde bulundukları ayın fidan dikme zamanı olduğunu söyleyerek, bu iş için en uygun dönemin olduğunu dile getirdi. Tekeş, "Özellikle Kasım - Mart ayları arasında fidan dikilir. Bu da fidanın uyku dediğimiz süre zarfıdır. Bu sürede fidan dikilir ve dikildikten hemen sonra organik gübre ve taban gübresi verilir. Bu da fidanın kök bölgesini sıcak tutar kurumasını engeller. Fidanı diktiğimiz zaman fidanı poşetinden çıkarttığımızda poşetin içindeki toprağın dağılmaması lazım. Bir de aşı noktası toprağın üzerinde olması gerekiyor. Fidanı toprağa diktiğimiz zaman hemen can suyu verilir. Bu da fidanın kurumasını engeller, toprakla buluşmasını sağlar. Köklerin toprakla birleşmesini sağlar. Daha sonraki dönemlerde yani Mart ayı ve sonraki dönemlerde fidana organik gübre hümik asit verilir fidanın gelişmesi sağlanır” dedi.

Batman'da 35 yıldır fidan, meyve ve çiçek türlerinin satışını yapan Seyithan Taşar, bölgede sezonun başladığını belirtti. Taşar, meyve fidanları için Kasım ayında sezonun başladığını ve Mart ayına kadar devam ettiğini kaydetti. Meyve fidanları sezonu için ilkbaharı beklediklerini belirten Taşar, “10 - 15 gün sonra çıplak köklü meyve fidanlarımız da gelecek. Talep süper, çok güzel Allah'a çok şükür. Her türlü bitki bizde oluyor. Mesela eskiden Batman'da meyve fidanları çok satılıyordu ama sonra Batman büyüdükçe dışarıdan farklı ürünler getirmeye başladık. Çam, çınar, akasya gibi her türlü büyük ağaçları da Batman'a getirdik. Yaygın olarak 25 yılından beri biz de artık yılın 12 ayı olarak çalışmaya başladık. Eskiden sezonluk çalışıyorduk. Ama 25 yıldan beri yılın 12 ayı olarak çalışıyoruz” şeklinde konuştu.