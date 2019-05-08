Zuzubak otu, kilosu 600 liradan alıcı buluyor

Batman'ın Sason ilesinde yüksek dağlarda yetişen ve birçok hastalığı iyi geldiği belirtilen zuzubak otu, kilosu 600 liradan satışa sunuldu.

Sason ilçesinde 3 bin metre yükseklikteki Mereto ve Zoveser dağları eteklerinde yetişen, birçok hastalığa iyi geldiği belirtilen zuzubak otu, dağ köylerinde yaşayan vatandaşlar için önemli bir geçim kaynağı oldu. Özelikle yöre halkı tarafından yemeklerde baharat olarak tüketilen zuzubak otu bölgede azalması nedeniyle bu yıl kilogramı 600 liradan alıcı buluyor.

Çok pahalı olduğu için bağ halinde satılan zuzubak otunu alan vatandaşlar, kaya tuzuyla karıştırdıktan sonra ezerek toz haline getirip yemeklerde baharat olarak tüketiyor. Soğanıyla birlikte koparılan otun çeşidinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmasından endişelenen köylüler, zuzubak otunun sadece otunun koparılmasını ve soğanının koparılmamasını istiyor.