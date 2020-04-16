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Zuzubak otunun kilosu altını geride bıraktı

Batman’ın Sason ilesinde yüksek dağlarda yetişen ve birçok hastalığı iyi geldiği belirtilen zuzubak otu, kilogramı 400 liradan satışa sunuldu.

Batman'ın Sason ilesinde yüksek dağlarda yetişen ve birçok hastalığı iyi geldiği belirtilen zuzubak otu, kilogramı 400 liradan satışa sunuldu.


Sason'da 3 bin metre yükseklikteki Mereto ve Zoveser dağları eteklerinde yetişen, birçok hastalığa iyi geldiği belirtilen zuzubak otu, dağ köylerinde yaşayan vatandaşlar için önemli bir geçim kaynağı haline geldi. Özelikle yöre halkı tarafından yemeklerde baharat olarak tüketilen zuzubak otunun kilogramı 400 liradan alıcı buluyor.


Çok pahalı olduğu için bağ halinde satılan zuzubak otunu alan vatandaşlar, kaya tuzuyla karıştırdıktan sonra ezerek toz haline getirip yemeklerde baharat olarak tüketiyor.

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