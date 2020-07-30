Bayburt'ta 100 göçmen ailenin çocuklarına okuma ve oyun seti dağıtıldı.

Bayburt Göç İdaresi Müdürlüğü ile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün çalışması ile tespiti yapılan ve Bayburt'ta ikamet eden 100 göçmen ailenin çocuklarına Kenan Yavuz Kültür Vakfı Etnografya Müzesi tarafından okuma ve oyun seti dağıtımı yapıldı.

Aileleri ile birlikte müzeyi ziyaret eden çocuklar, önce hediyelerini aldılar ve müteakiben müzeyi gezdiler.

Dağıtım organizasyonunu yapan Göç İdaresi Müdür Hüsnü Yağmur, Kenan Yavuz Kültür Vakfı'na teşekkür etti ve gerek aileler ve gerekse çocuklar için çok müstesna bir anı olduğunu söyledi.